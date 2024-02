Il presidente di Anci Calabria incontra gli agricoltori cosentini

StrettoWeb

“Nella Sala Giunta della provincia di Cosenza, ho ricevuto una rappresentanza degli agricoltori e degli allevatori del Cosentino, a seguito della loro richiesta di incontrarmi, anche in qualità di presidente dell’Anci Calabria. I presenti hanno espresso la difficoltà dell’intera categoria ad andare avanti per via tra le altre cose, del caro gasolio, della concorrenza sleale, della siccità e della questione dell’Irpef”.

“Ho dato immediatamente piena disponibilità. Peraltro, sia il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sia il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sono attivati subito sui problemi di questo comparto essenziale e hanno già mosso i primi passi. È giusto dare solidarietà e sostegno a queste persone che ogni giorno garantiscono la qualità dei cibi che arrivano sulle nostre tavole. A loro assicuro la mia vicinanza”. Lo dichiara il presidente Anci Calabria Rosaria Succurro.

