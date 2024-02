Allerta Meteo, nuovo violento ciclone in arrivo: altri due giorni di forte maltempo in Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi su Calabria e Sicilia. Il maltempo colpirà duramente tutto il territorio calabro-siculo negli ultimi due giorni di Febbraio: mercoledì 28 e giovedì 29. Oggi, martedì 27, abbiamo nubi africane provenienti dal Sahara con tanta sabbia del deserto e temperature miti (+20°C a Palermo, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, +19°C a Siracusa, +18°C a Reggio Calabria e Cosenza, +17°C a Catania e Crotone, +16°C a Messina) ma non ci sono precipitazioni degne di nota se non i primi piovaschi da “stau” nelle zone collinari dei versanti jonici.

Il maltempo, però, farà sul serio sin dalle prime ore di domani, mercoledì 28 febbraio, con forti temporali sulla Sicilia occidentale (Trapani e Palermo) e piogge prefrontali torrenziali sui versanti jonici di Catania, Messina e Reggio Calabria (Etna, Peloritani e Aspromonte):

Nel pomeriggio-sera di mercoledì il maltempo risalirà la Sicilia verso nord/est e tutta la Calabria: forti temporali colpiranno gran parte del territorio, con piogge torrenziali sul versante jonico in modo particolare tra Peloritani, Aspromonte, Serre e Sila:

Sarà una giornata di vento impetuoso da sud/est, con forti mareggiate sulle coste joniche e nello Stretto di Messina. Anche il basso Tirreno andrà in burrasca con forti mareggiate alle isole Eolie:

Il maltempo proseguirà in modo violento anche dopodomani, giovedì 29 febbraio. Dopo le piogge torrenziali di domenica che hanno provocato la morte di un uomo sulle colline di Reggio Calabria a causa di una frana, è molto importante mantenere alta l’attenzione sul forte maltempo in arrivo e avere massima precauzione negli spostamenti.

Niente neve neanche in montagna

Le temperature rimarranno di gran lunga superiori rispetto alle medie stagionali: stavolta non nevicherà neanche in quota, soltanto sull’Etna cadrà la neve oltre i 2.000 metri di altitudine. Le speranze di un finale di stagione all’insegna dell’inverno che è mancato durante i tre mesi precedenti sono quindi vanificate dall’attuale situazione meteorologica, tipicamente autunnale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.