Akademia ancora in trasferta: a San Giovanni in Marignano servirà la gara perfetta

Nel terzo turno di andata della Pool Promozione, domenica 11 Febbraio con inizio alle ore 17, le ragazze di coach Bonafede affronteranno la seconda trasferta in poco più di sette giorni sul complicatissimo taraflex del “PalaMarignano”; di fronte; la formazione del San Giovanni, semifinalista play-off della scorsa annata e guidate in panchina dall’esperto coach Bertini. L’opposto Kelsie Payne: “Per spuntarla dovremo servire e difendere bene”.

Seconda trasferta consecutiva per Akademia Città Di Messina che, nell’ultima gara in ordine temporale proposta dal tabellone del 3° turno di andata della Pool Promozione di A2, affronterà al “PalaMarignano” di San Giovanni in Marignano (RN) la formazione dell’Omag-Mt; inizio fissato alle ore 17 di domenica 11 Gennaio.

Al confronto del prossimo weekend, le ragazze di coach Bonafede ci arrivano reduci dal doppio successo con Montecchio e Cremona. In classifica, occupano il terzo posto con 46 punti frutto di 16 vittorie stagionali, 4 sconfitte, 51 set vinti, 22 quelli persi. Le padrone di casa, invece, sono reduci dalla sconfitta (3-1) del “PalaFrancescucci” con la Tecnoteam Albese Como; si trovano attualmente all’ottava posizione in graduatoria con 36 punti, 12 gare vinte, 8 perse, 43 set vinti, 33 quelli persi.

Il match del “PalaMarignano” riveste significati differenti per le due contendenti; per l’Omag-Mt, agganciata in graduatoria nel turno precedente dalle lariane guidate da coach Chiappafreddo, un’occasione per rilanciarsi e tenere aperta la possibilità di giocarsi i play-off promozione; per Akademia, l’ennesima si attende, invece, conferma al buon lavoro svolto e annessi risultati sin qui maturati in stagione. Quello del “PalaMarignano” è un taraflex complicato, con un pubblico caldissimo e dove la stessa vice-capolista Busto Arsizio ha lasciato recentemente due punti preziosi nella corsa verso la serie A1. Per avere la meglio le siciliane dovranno disputare una gara senza sbavature.

Eliminata nei quarti di Coppa Italia di A2 dalla Bartoccini-Fortinfissi Perugia (3-1 al “PalaBarton”), la squadra ha chiuso la Regular Season al quarto posto dietro a Macerata, Cremona e Montecchio.

Della passata stagione, nella quale il club arrivò fino alla semifinale play-off per la seria A1 persa con Brescia, sette le conferme: le centrali Sveva Parini e Chiara Salvatori, le schiacciatrici Sofia Cangini e Giulia Saguatti, la palleggiatrice Alice Turco, i liberi Giorgia Caforio e Sofia Urbinati. Otto i nuovi innesti: il giovanissimo libero Arianna Meliffi (dalla Volley Villafranca in C), la centrale Claudia Consoli (da Brescia in A2), le schiacciatrici Linda Cabassa (da Martignacco in A2) e Alice Nardò (da Como in A2), la palleggiatrice Chiara Ghibaudo (da Marsala in A2), l’opposto Marina Giacomello (dall’Esperia Cremona in A2). Dopo l’infortunio di inizio stagione per Linda Cabassa, ingaggiata dal Francavilla in B1 la schiacciatrice Carolina Pecorari, mentre il ritorno dell’opposto Serena Ortolani ha rappresentato il vero colpo di annata per la società romagnola. L’ex atleta azzurra, classe ’87, eletta MVP della Cev Champions League nel 2009, ha un palmares che racconta lo spessore di una giocatrice ancora in attività, nonostante la sua non più giovane età, e autentico patrimonio del volley nazionale: 4 Scudetti, 2 Coppe Italia di A1, 2 Supercoppe italiane, 3 Champions League, sono soltanto parte dei tanti successi dell’atleta romagnola.

In panchina coach Matteo Bertini, tecnico con una lunga carriera alle spalle: assistente allenatore in A1 con Volley Santeramo, con la Foppapedretti Bergamo nello staff di Lorenzo Micelli (e del quale faceva parte anche Davide Mazzanti, ex tecnico della Nazionale Azzurra femminile e oggi sulla panchina di Trento in A1), ma anche tassello di spessore della storia de “Il Bisonte Firenze” condotto in A2 (allora con il nome di Azzurra San Casciano). A seguire gli anni di Pesaro, con il doppio salto dalla B1 alla A2 e poi subito A1. Quindi, il ritorno a Bergamo, poi Trento in A2 con la vittoria della Coppa Italia di categoria e la conquista della serie A1. La scorsa stagione ha guidato la Bartoccini-Fortinfissi Perugia in massima serie. Esperienza di rilievo anche con la Nazionale Azzurra femminile, come assistente di coach Davide Mazzanti, e con la quale ha vinto un Campionato Europeo e un Oro in Volleyball National League. Suo secondo, Alessandro Zanchi, alla settima stagione a San Giovanni.

Migliori realizzatrici stagionali, Serena Ortolani con 343 punti (310 in attacco, 27 muri e 6 ace) e Alice Nardò a quota 276 (234 in attacco, 17 muri, 25 ace), rispettivamente al 7° e 19° posto della classifica Top Spikers; dietro, Claudia Consoli con 221 punti (155 in attacco, 54 a muro e 12 ace) e 11° posto in classifica Top Blockers. Alice Nardò presente anche in classifica Top Acers, occupandone il 5° posto; con lei, al 18° posto, Carolina Pecorari. Tra le Top Receivers spicca Giorgia Caforio al 4° posto.

Nessuna ex dell’incontro, mentre due i precedenti tra Omag e Akademia, entrambi nella scorsa stagione quando si affrontarono in Regular Season con il doppio successo delle romagnole.

Top Spiker delle messinesi, l’opposto americano Kelsie Payne: “Abbiamo iniziato bene e stiamo continuando a crescere notevolmente. Personalmente, mi sto trovando molto bene con tutte le compagne”.

Si sta facendo apprezzare da tutti come persona e atleta; Kelsie è così da sempre oppure conta tanto l’esperienza maturata in giro per il mondo: “Entrambe; ovviamente avendo girato parecchio il mio carattere si è formato e adattato. Poi, io sono così: molto tranquilla e questo mi aiuta”.

Domenica affronterete in trasferta San Giovanni in Marignano, una squadra che nello scorso turno casalingo ha battuto Busto Arsizio che conoscete bene. Si giocherà in un palasport caldissimo; che tipo di gara si aspetta Messina e cosa servirà per continuare a vincere: “Sarà per noi una partita importante da disputare contro una squadra molto forte. Ne abbiamo già parlato con la squadra: dobbiamo battere bene e difendere altrettanto; aspetti che saranno fondamentali per poterla spuntare”.

Sarà Perugia-Cremona la gara di cartello del weekend; scontro di alta classifica tra le umbre, che non dovrebbero incontrare particolari ostacoli nel loro cammino verso il ritorno in A1, e le lombarde alla ricerca del primo successo in Pool Promozione. Colpo di evidenziatore anche sui confronti del “PalaMarignano” e del “Banca Forum” di Macerata: San Giovanni in casa è particolarmente temibile, mentre Como potrebbe essere la vera rivelazione di questa seconda fase stagionale; Macerata e Messina non staranno di certo a guardare. Trasferte ostiche per Busto a Montecchio e Talmassons a Mondovì; le vicentine sono in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive con Messina e Perugia, le piemontesi non sono mai facili da superare, come dimostrato al “PalaBorsani” di Castellanza nello scorso turno.

Questi gli altri incontri del terzo turno di andata della Pool Promozione: Montecchio-Busto Arsizio, Macerata-Como, Mondovì-Talmassons, Perugia-Cremona

La classifica: Perugia 55, Busto Arsizio 49, Messina 46, Macerata e Cremona 44, Talmassons 39, Como e San Giovanni in Marignano 36, Montecchio 35, Mondovì 31

L’incontro di domenica 11 Febbraio, diretto dai sig. Ruggero Lorenzin e Simone Cavicchi, sarà visibile gratuitamente su RTP (canali 17, 517 e 646) e sulla piattaforma web volleyballworld.tv (necessaria la registrazione) al seguente link: tv.volleyballworld.com/live/258915

