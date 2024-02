Aggredito dipendente comunale nel vibonese: la condanna del Sindaco

StrettoWeb

Ancora un’aggressione nel settore pubblico: è quanto accaduto a Parghelia, in provincia di Vibo Valentia, con un’aggressione ai danni del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune. La vicenda, risalente ai giorni scorsi, è stata denunciata dal sindaco della cittadina, Antonio Landro, sui social: “una tracotante e balorda violenza ha avuto come obiettivo un pubblico ufficiale aggredito e malmenato nell’esercizio delle proprie funzioni. Medici e Infermieri, Insegnanti e Professori, Dipendenti pubblici, Sindaci e Amministratori sono ormai obbiettivo di disadattati, balordi e delinquenti”.

“Questa volta è toccato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Ing. Salvatore Suppa – continua il Primo Cittadino -, un professionista serio, capace, sempre pronto e disponibile a dialogare con tutti. Apprezzato da tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno avuto modo di conoscerlo e di collaborare con lui. Una persona per bene, mite e di grande umanità, lontano mille miglia da comportamenti ostili e arroganti. Certamente un professionista guidato da una unica filosofia: le regole e la legge”.

“Parghelia e la sua Comunità, estranei a questo metodo di affermare “proprie e personali volontà”, sempre più convinta a proseguire sulla via intrapresa, che è quella dell’affermazione della legalità e della costruzione di un comune di regole e diritti, respinge fermamente ogni possibile ed eventuale velleitaria pretesa di potersi, impunemente, sostituire alle Istituzioni con metodi barbari. L’Amministrazione comunale, in questi sei anni di governo del paese, non ha mai conosciuto tanta protervia e violenza ne fuori ne tanto meno all’interno della Casa Comunale simbolo e Sede delle Istituzioni”.

“L’Amministrazione comunale ha reagito e reagirà con tutti gli strumenti legittimi e democratici, coinvolgendo e chiedendo il supporto di tutte le Istituzioni sul territorio e non solo. Nei prossimi giorni ulteriori azioni verranno messe in campo per esprimere solidarietà e vicinanza ai due professionisti e, nel contempo, chiameremo la Comunità a vigilare, fare argine e respingere ogni tentativo di chiunque ad affermarsi con la violenza, l’arroganza e la menzogna”.

