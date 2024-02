Aggredita dai cani della nonna: grave una bimba di 2 anni

StrettoWeb

Una bambina di 2 anni è in gravi condizioni. E’ stata aggredita, insieme alla nonna, da due cani, tra cui un pastore tedesco, ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Gli animali erano proprio dei nonni e l’aggressione è avvenuta a casa di questi ultimi, che stavano accudendo la piccola.

La bimba è è stata portata con l’elicottero dal 118 al Policlinico Gemelli in prognosi riservata per via delle gravi ferite riportate. Ha subito lesioni multiple alla testa, viso ed arti. I medici sono intervenuti intubandola ed è ora in sedazione profonda. Anche la nonna è stata portata in ospedale. Sul posto i carabinieri della stazione di Bracciano i forestali e la polizia locale

