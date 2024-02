Aggredisce la moglie mentre è in caserma a denunciarlo: un arresto nel cosentino

StrettoWeb

La violenza che non si ferma neanche davanti alle forze dell’ordine: è quanto accaduto a Trebisacce, comune dell’Alto Jonio Cosentino, dove un uomo ha aggredito la moglie mentre si trovava in caserma per sporgere denuncia proprio a causa dei maltrattamenti. Il responsabile, D. R. di 37 anni, ha avuto una furiosa lite con la moglie, già vittima di altri maltrattamenti.

E, mentre la congiunta si è recata presso i Carabinieri per raccontare l’accaduto, il marito l’ha raggiunta e si è scagliato contro di lei di fronte ai militari. Questi ultimi, dopo aver sedato gli uomini, hanno arrestato il 37enne che è stato poi tradotto nel carcere di Castrovillari. Nel 2022 era stato già attinto da due misure cautelari per reati analoghi.

Trebisacce teatro di violenze

Sempre a Trebisacce, un uomo di 38 anni, F. V., è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Dopo una richiesta di soccorso arrivata al 112 il soggetto, anch’esso già denunciato per fatti analoghi, è stato colto mentre aggrediva la compagna all’interno della loro abitazione. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella in cui abitava con la donna.

