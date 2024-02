Aeroporto dello Stretto, Ripepi: “Ryanair arriva in concomitanza della campagna elettorale. E grazie al Ponte…”

StrettoWeb

Diretta social direttamente dall’Aeroporto dello Stretto per Massimo Ripepi, candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio. Il consigliere comunale non le manda a dire: “Ryanair arriva a Reggio grazie ai soldi della Regione, ma quando questa non pagherà più rischiamo di perdere sia la compagnia irlandese che Ita ed in questo caso sarebbe la morte dello scalo. Ma come mai queste operazioni si fanno solo in campagna elettorale? Stranamente già ci sono i cartelloni di Ryanair ma ancora la compagnia non è arrivata”, rimarca Ripepi.

“Cosa dobbiamo fare per rilanciare il Tito Minniti? Staccarci da Sacal e insistere sul governo nel cambiare il piano nazionale degli aeroporti. Il Ponte? Sarà fondamentale e sarà attrattore di nuove compagnie. I lavori annunciati da Cannizzaro? E’ tutto nascosto, dopo i vari video per fare propaganda adesso il cittadino non può vedere nulla, forse è tutto fermo? Solo con la nostra vittoria cambieranno le cose, cittadini svegliatevi…”, conclude Ripepi.

