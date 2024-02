Aeroporto di Reggio Calabria, tutto pronto per la base Ryanair: la prossima settimana arriva Michael O’Leary per presentare i voli

StrettoWeb

L’Aeroporto di Reggio Calabria è una nuova base di Ryanair: l’annuncio ufficiale è già arrivato da parte dell’amministratore delegato della compagnia low-cost irlandese, Michael O’Leary, e oggi ne abbiamo l’ennesima conferma con le immagini del terminal dello scalo reggino che si è rifatto il look proprio grazie all’arrivo di Ryanair. Con la sua iniziativa politica, Occhiuto è riuscito a portare una nuova compagnia nell’Aeroporto dello Stretto che non sia quella di bandiera (Alitalia, oggi ITA) dopo oltre 10 anni dall’ultima volta, quando invece era stato Scopelliti sempre da governatore Regionale a portare al Tito Minniti voli e compagnie di rilevanza internazionale. Poi un decennio di declino, che finalmente adesso è destinato ad interrompersi.

Non sono ancora note le 8 rotte che Ryanair effettuerà da inizio aprile per e da Reggio Calabria: le svelerà ufficialmente Michael O’Leary in persona. L’amministratore delegato di Ryanair verrà proprio a Reggio Calabria la prossima settimana e da qui indicherà e descriverà tutte le nuove rotte della compagnia dalla Calabria: non c’è solo Reggio, ma ci saranno nuovi voli anche da Lamezia e da Crotone. Ma per Reggio è una svolta storica. La città torna a riaprirsi al mondo, sperando che si sappia dimostrare all’altezza. Rimuovere, per l’occasione, le montagne di rifiuti proprio a pochi metri dall’Aeroporto, tristemente in bella vista per tutti gli aerei in atterraggio, sarebbe d’obbligo per l’Amministrazione Comunale ma è difficile immaginare che dopo dieci anni di emergenza rifiuti da Palazzo San Giorgio qualcuno si dia da fare proprio adesso…

