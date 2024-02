A Reggio Calabria il primo “Caffè filatelico”

StrettoWeb

Si terrà domani pomeriggio con inizio alle ore 15,00, il primo “Caffè filatelico” della provincia, organizzato dalla filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria. L’appuntamento per i collezionisti e per gli appassionati della filatelia, o anche semplicemente per coloro che sono interessati a trovare tutte le ultime novità dal mondo filatelico, è presso il salone del piano terra del palazzo storico di Poste Italiane di via Miraglia, a Reggio Calabria, sede dell’Ufficio postale centrale della città dello Stretto.

Poste Italiane ha pensato a un evento destinato a diventare un appuntamento fisso da replicarsi mensilmente anche nelle sedi delle altre Filiali di Poste Italiane della Calabria. A dicembre scorso, proprio Reggio Calabria e la bellezza artistica dei “Bronzi di Riace” sono stati i protagonisti dell’emissione di un francobollo dedicato al 50° anniversario dal ritrovamento delle due statue custodite presso il Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria.

