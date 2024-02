A due Soci del Lions Club “Catanzaro Host” la più alta onorificenza Lions, il “Melvin Jones”

StrettoWeb

A Battipaglia, nei giorni 16 e 17 febbraio si è tenuto, all’Hotel San Luca, il Congresso Intermedio del Distretto Lions 108Ya, guidato magistralmente dal Governatore, Pasquale Bruscino. Nel corso del partecipato evento che ha reso la cittadina campana, capitale del lionismo meridionale, si è ben delineato il programma operativo da svolgere nell’arco del restante Anno Sociale , attraverso interessanti confronti e suggerimenti da parte di tutti i partecipanti per migliorare, sempre più, il nobile “modus operandi” del Lionismo del succitato Distretto e concretizzare il motto internazionale “We Serve”.

Nel corso della manifestazione e alla presenza delle più alte cariche lionistiche, l’Immediato Past Governatore, Franco Scarpino, con non poca commozione ed orgoglio, consegna, la più importante onorificenza lionistica, il “Melvin Jones”, a Maria Bitonte, Cerimoniera Distrettuale e a Francesco Iiritano, Tesoriere Distrettuale del suo anno di Governatorato ( 2022 /2023) nonché come, d’altronde, lo stesso Governatore, orgogliosamente soci dello storico Lions Club “Catanzaro Host” il cui Presidente per l’Anno Sociale in corso, è il validissimo e dinamico Danilo Iannello.

Il Governatore Scarpino, si è pregiato, inoltre, di consegnare la stessa onorificenza ad un altro componente preziosissimo del suo Staff, al Segretario Distrettuale, Gaetano De Salvo, socio del Lions Club di Soverato Versante Jonio delle Serre, il quale non si è risparmiato nell’esprimere gratitudine nei confronti del Governatore e per l’incarico conferitogli e per il riconoscimento assegnatogli.

“Non è la prima volta che provo questa sensazione di gratificazione. Sono già al mio terzo “Melvin Jones” – ha affermato Maria Bitonte ricevendo il premio –. I primi due ,mi hanno resa molto orgogliosa e mi hanno dato il giusto “input” per fare sempre meglio per i nostri Territori calabresi, lucani e campani; ma in assoluto, l’onorificenza in oggetto, è quella che più mi ha compiaciuta ed onorata, non solo per il prestigio del ruolo, quello di Cerimoniera Distrettuale, quanto per i lusinghieri apprezzamenti ricevuti per il lavoro svolto, da parte di tutti i Soci del nostro grande e glorioso Distretto, dal Presidente del Consiglio dei Governatori , Eddy Frezza , dal Terzo Vice Presidente Internazione, Fabricio Oliveira , in occasione di una sua visita al nostro Distretto e da tutti i Past Governatori . Questo è molto bello perché sprona sempre più a fare meglio, a servire le nostre comunità in tutti i modi possibili, impegnandoci attraverso svariate attività ad aiutare, con gioia, chi è nel bisogno”.

Ancor più soddisfatto per quanto ottenuto, è Francesco Iiritano, al quale non mancano parole di ringraziamento per il Governatore Scarpino che accordandogli la sua fiducia, per l’importante e delicato incarico, gli ha offerto, altresì, l’opportunità di ottenere un tale riconoscimento.

Queste le motivazioni dei riconoscimenti:

“A Maria Bitonte, Cerimoniera Distrettuale, per la grande professionalità, senso del dovere, puntualità e rigore, nondimeno per la straordinaria capacità organizzativa dimostrati nell’intero Anno Sociale 2022/2023. Ha condotto, qualsiasi tipo di manifestazione, distrettuale e multidistrettuale con precisione, eleganza, stile ed autorevolezza. Dicasi la stessa cosa per gli ottimali rapporti trattenuti con i Soci dell’intero Distretto”.

“A Francesco Iiritano, Tesoriere Distrettuale, per aver ottemperato al suo difficile ruolo con estrema perizia ed altrettanta delicatezza, riuscendo a mantenere sotto controllo la non semplice gestione della Tesoreria Distrettuale, assolutamente in linea con il criterio della stessa”.

“A Gaetano De Salvo, Segretario Distrettuale, sempre presente, dedito e benevolo con il Governatore, con lo Staff e con tutti i Soci del Distretto. Sin da subito ha mostrato, grande abilità e competenza nello svolgimento del suo arduo incarico. Il suo supporto ai Club è stato sempre di grande disponibilità, continuo e determinante”.

