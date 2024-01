StrettoWeb

L’Eurispes, in collaborazione con il Forum Permanente del Mediterraneo e Mar Nero e l’Universitas Mercatorum, promuove un convegno che si svolgerà il prossimo 15 febbraio a Roma, dalle ore 10,30 alle ore 13,30, presso l’Aula Magna dell’Università Mercatorum in Piazza Mattei, 10. L’evento sarà organizzato in due sessioni e affronterà il tema “Zes Unica del Mediterraneo. Fattori socio-economici, logistici e geopolitici”.

L’incontro intende intraprendere il primo confronto pluridisciplinare sulla Zes Unica, introdotta con il decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023, e sui fattori relativi agli effetti della zona speciale “economica” nel Mediterraneo al fine di prevederne le ricadute socio-economiche sulle comunità interessate.

L’obiettivo è quello di stimolare il dialogo tra le Istituzioni e le comunità delle “Tre Rive” per facilitare risposte coordinate e di sistema nelle politiche necessarie ad attivare meccanismi virtuosi di cooperazione per approntare progetti e piani nazionali ed europei.

Il programma dei lavori e l’elenco dei relatori che hanno aderito all’iniziativa è disponibile al link https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2024/01/eurispes_programma-zes-15-febbraio-2024-ultimo_def.pdf

Per accedere in Sala è necessario accreditarsi inviando una mail a ufficiostampa@eurispes.eu

