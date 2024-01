Lo “Zaleuco” di Locri supera la fase d’Istituto dei Campionati Italiani di Astronomia

StrettoWeb

Grande soddisfazione, per il Liceo Scientifico di Locri, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che ha visto un gruppo di allievi superare la fase d’Istituto dei “Campionati Italiani di

Astronomia”. Questa iniziativa è arrivata alla XXII edizione su iniziativa del MIM, in collaborazione con la Società Astronomica Italiana (Salt) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

La competizione è finalizzata a stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale, e dell’Astronomia e dell’Astrofisica in particolare, offrendo agli studenti una proficua occasione d’incontro con il mondo della ricerca scientifica, e di confronto fra le diverse realtà scolastiche. I Campionati Italiani di Astronomia sono, a pieno titolo, attività didattica.

Inoltre, per gli allievi frequentanti il secondo biennio e l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, la partecipazione dà diritto al credito formativo esterno. L’organizzazione di tutto il percorso è gestito da un Comitato Organizzatore, a nomina congiunta Salt –INAF. La competizione ha una prima fase preselettiva d’Istituto, poi prevede una gara interregionale ed infine quella finale nazionale, ogni anno in una città diversa. E’ suddivisa in categorie in base all’età.

Per le scuole secondarie di secondo grado si parla di Categoria Junior (I e II anno); Categoria Senior (III anno) e, da un paio di edizioni, la Categoria Master (IV e V anno). Di ogni categoria accedono alla gara interregionale i primi tre, che superano un certo punteggio. Allo Zaleuco la fase di preselezione è stata superata da: Barbiero Myriam (I G), Lentini Antonio (I G), Prestia Nicole (I G), Commisso Francesco (II B), tutti categoria Junior.

Per la Categoria Senior: Panetta Delia (III A) e Codispoti Giuseppe (III D). Infine, per la Categoria Master: Flora Virginia (IV C) e Singh Anmolbir (IV E). I ragazzi sono stati seguiti magistralmente dal prof. Marco Romeo, che vanta una grande esperienza alle spalle in questo campo, e che continuerà a prepararli, anche, per le prossime fasi.

Una splendida esperienza, che sottolinea, ancora una volta, l’intento dello Zaleuco di puntare a raggiungere traguardi eccellenti, nella formazione degli allievi, aprendo sempre a nuove opportunità, che mirano a renderli consapevoli e ad avere una visione aperta della cultura.

Una base necessaria affinché la crescita sia orientata verso il dialogo e il confronto, per costruire un futuro, capace di apportare beneficio alla società, aumentando la qualità della vita e spronandola, sempre, verso nuovi orizzonti. Auguriamo ai ragazzi dello Zaleuco ulteriori straordinari traguardi…verso le stelle. “L’astronomia costringe l’anima a guardare oltre e ci conduce da un mondo ad un altro”.

