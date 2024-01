Vivere l’archeologia: il Museo di Sibari lancia l’iniziativa “Nessuno escluso”

StrettoWeb

“Nessuno escluso”. È il programma delle attività culturali e didattiche che si terranno al Parco Archeologico di Sibari per l’intero 2024. I laboratori raccontano e fanno vivere l’archeologia del territorio parlando a tutti, attraverso il patrimonio culturale del Parco e le collezioni dei suoi musei. Archeologia sperimentale, scavi simulati, esperienze immersive, approfondimenti storici ed archeologici, ma non solo: letture e creatività attraverso il mito antico, laboratori specifici per persone con disabilità.

Le conferenze di #nonrompeteci, il progetto di contrasto alla violenza di genere costruito insieme al Centro Antiviolenza Fabiana. Dal martedì al sabato un’offerta diversificata su prenotazione per le scuole, nei fine settimana laboratori aperti a tutti. Tutto compreso nel biglietto d’ingresso.

A curare i laboratori saranno Archeoart Basilicata, CSC Cooperativa Sociale con CIDIS Impresa Sociale, ETHRA Archeologia e Turismo, Itineraria Bruttii ONLUS, Thurio – Società Cooperativa Sociale. E visite guidate a cura di SosteniAmo. Per i costi e gli orari di apertura del Museo: https://parcosibari.it/?page_id=350

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.