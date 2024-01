Calcio, 2ª Categoria: Virtus Messina in scioltezza, cinquina rifilata al San Paolo

StrettoWeb

La Virtus Messina ha battuto agilmente il San Paolo per 5-1 nel match di Seconda Categoria. Ancora una prestazione maiuscola per la squadra del Ds Metallo, che solo nella parte centrale di gara è stata costretta a dieci minuti di sofferenza. Difatti la squadra peloritana è partita a razzo andando in vantaggio nei primi minuti con Cucinotta e, sino alla seconda rete segnata dallo stesso attaccante, la partita è rimasta in bilico.

Al 37′ poi è arrivata la terza rete siglata da Kone e da quel momento per i giallorossi è diventato tutto in discesa. Nella ripresa le buone giocate dello stesso Kone e di Konateh hanno fatto divertire i diversi tifosi accorsi a sostenere la squadra. Al 52′ Pollina ha accorciato le distanze per il San Paolo, ma al 61′ ed al 79′ Cucinotta ha completato la sua quaterna chiudendo definitivamente la partita.

Grazie a questo risultato la Virtus Messina sale un altro gradino della classifica attestandosi in terza posizione e superando il Roccavaldina, fermato in casa dal Calcio Torregrotta. Adesso, la squadra di mister Trischitta dovrà preparare al meglio la prossima gara che vedrà i suoi ragazzi viaggiare per andare a giocare contro la capolista San Pier Niceto.

Virtus Messina-San Paolo 5-1, il tabellino

Marcatori: 7′, 34′, 61′ e 79′ Cucinotta (VM), 37′ Kone (VM), 52′ Pollina (SP)

V.Messina: Traore, Konateh, Sandi, Kagni, Caruso, Cucinotta (81′ Sumareh), Paratore R. (46′ Coppolino), Trawally (65′ Panto N.), Nunnari (46′ Kone), Mutto (67′ Brancato), Conteh. A disposizione: Duca, Panto A., De Leo, Paratore E. All. N.Trischitta

San Paolo: Andaloro, Bonanno, Ndow, Crimi (57′ Cavo), Busa (89′ Konè), Tripi (84′ Torcivia), Pollina, Puleo (48′ De Domenico), Rosi, Basile, Morlaye. A disposizione: Anselmo, Interdonato, Faraone. All. M.Giliberto

Arbitro: Nicola Gringeri di Messina

Ammoniti: 53′ Sandi (VM), 73′ Cucinotta (VM), 41′ Crimi (SP), 85′ Andaloro (SP)

Espulsioni: 73′ Brancato (VM)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.