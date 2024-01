Vibo Valentia, droga nell’armadio con l’etichetta “Manchester City”: un arresto

StrettoWeb

Proseguono incessanti i controlli delle forze dell’ordine al fine di contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante uno dei suddetti controlli, gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno fermato un soggetto che, sin dall’inizio, si è mostrato insofferente e preoccupato. A seguito di perquisizione, la Polizia ha trovato diverse dosi di sostanze psicotrope di tipo hashish e marijuana all’interno del marsupio, già confezionate e pronte per la vendita.

I controlli sono stati approfonditi presso le due abitazioni dell’uomo, entrambe situate in provincia di Vibo Valentia: a seguito di accurata perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto altro quantitativo di droga occultata negli armadi: trattasi di diversi involucri di hashish e due panetti della stessa sostanza, uno dei quali riportante l’etichetta “Manchester City”, per un peso complessivo di circa 230 grammi. Gli agenti, infine, hanno scoperto anche altra sostanza corrispondente a marijuana nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

