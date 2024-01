Vertice Italia – Africa, il premier Meloni riceve i leader al Senato

StrettoWeb

Prendono il via a Palazzo Madama i lavori del vertice Italia-Africa, un ponte per una crescita comune. Il Premier Giorgia Meloni, è arrivata attorno alle 9, accolta dal presidente Ignazio La Russa, al Senato, dove è in corso la cerimonia di accoglienza dei capi delegazione. Nella sessione plenaria intervengono la stessa Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il presidente dell’Unione africana Azali Assoumani, il presidente della Commissione dell’Ua, Moussa Faki, i presidenti di Commissione, Consiglio e Parlamento Ue (Ursula von der Leyen, Charles Michel e Roberta Metsola) e del vice segretario generale Onu Amina Mohammed.

A seguire le cinque sessioni tematiche, focalizzate su cooperazione in campo economico e infrastrutturale, sicurezza alimentare, transizione energetica, formazione professionale e cultura, migrazioni e sicurezza, cui parteciperanno i ministri competenti.

