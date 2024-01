Uomo disperso in mare nel ragusano, forse è caduto mentre faceva un selfie

StrettoWeb

Un uomo di 35 anni, originario della Tunisia, è disperso in mare da ieri pomeriggio nella zona di Punta Braccetto, frazione balneare di Ragusa e Santa Croce Camerina. L’uomo sarebbe caduto in mare mentre stava scattando una foto, forse un selfie. Un amico ha dato l’allarme intorno alle 17,30. Sono scattate le ricerche da parte della guardia costiera, coadiuvata da un elicottero arrivato da Catania. In azione anche polizia e vigili del fuoco.

Nella giornata di oggi, dopo il perlustramento del tratto di mare tra Punta Braccetto e Branco Piccolo, effettuato dall’elicottero della Guardia costiera, nel pomeriggio di sono alternati i sommozzatori dei vigili del fuoco, prima e poi quelli della Guardia costiera. L’elicottero che ha sorvolato la zona, ha prima effettuato dei sorvoli lungo la linea di costa per poi allontanarsi per pattugliare una zona di mare più ampia.

Domattina, se non verrà trovato l’uomo disperso, è previsto l’arrivo di un altra squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco da Reggio Calabria. Mezzi della Capitaneria di porto hanno continuato per tutta la giornata a solcare il mare alla ricerca del 35enne.

