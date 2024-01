Ue approva aiuti per gli Aeroporti della Calabria: “calabresi ne hanno diritto”. In arrivo nuovi voli | DETTAGLI

StrettoWeb

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, un piano italiano da 120 milioni di euro per sostenere la creazione di nuovi collegamenti aerei per passeggeri da e per gli aeroporti della Regione Calabria.

Lo scopo del progetto – scrive la Commissione – è quello di migliorare la connettività tra la Calabria e le altre regioni d’Europa, nonché la mobilità dei residenti in Calabria. Nell’ambito del regime, che durerà fino al 27 marzo 2027, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette. Il programma è aperto alle compagnie aeree che stabiliscono nuovi collegamenti tra uno qualsiasi dei tre aeroporti della Calabria e un diverso aeroporto nello Spazio aereo comune europeo. L’aiuto coprirà fino al 50% del costo dei diritti aeroportuali sostenuti da ciascun beneficiario per ciascuna rotta aerea di nuova creazione.

La Commissione ha ritenuto che il regime sia necessario e appropriato per sostenere nuovi collegamenti aerei per passeggeri in una regione in cui il trasporto aereo è essenziale per garantire la mobilità dei suoi residenti. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria in quanto i potenziali beneficiari non realizzerebbero gli investimenti senza il sostegno pubblico.

Infine, la Commissione ha concluso che il regime è proporzionato in quanto l’aiuto è limitato al minimo necessario e avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi nell’UE. Su questa base, la Commissione ha approvato il regime italiano secondo le norme UE sugli aiuti di Stato.