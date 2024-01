Turismo in Calabria, grandi aspettative per il 2024: “abbiamo già molte prenotazioni da aprile”

StrettoWeb

Intervistata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, una giovane imprenditrice di Pizzo afferma come le strutture turistiche locali, sono pronte per affrontare il 2024.

“Dalle prenotazioni che stiamo avendo sarà una stagione migliore di quella dello scorso anno perchè nel 2023 c’è stato un leggero calo. Pensavamo che fosse l’ora del boom della Calabria invece molte persone sono state di passaggio perchè sono andate in Sicilia” afferma l’imprenditrice.

“Abbiamo già molte prenotazioni già dal mese di aprile prenotazioni da aprile e ospiteremo parte delle squadre di calcio A5 che parteciperanno ad un torneo nazionale. Pizzo è una città turistica e quest’anno più degli altri anni sta accogliendo molte coppie di sposi molti sposi che scelgono come location Pizzo” conclude l’imprenditrice.

