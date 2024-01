Trebisacce, 100mila euro per ripristinare l’acquedotto Giordomenico

StrettoWeb

100 mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza dell’adduttrice sull’acquedotto comunale Giordomenico. La Regione Calabria, dipartimento Protezione Civile, attraverso i fondi a valere sul Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha concesso il finanziamento per gli interventi sull’opera che per buona parte del proprio tracciato affianca il torrente Saraceno. L’obiettivo è quello di porre fine alle rotture casuali ed incontrollate, causa di crisi e carenze idriche anche prolungate per l’intero abitato.

Il progetto prevede l’intervento di protezione della condotta dai fenomeni erosivi e abrasivi, mediante sostituzione di rami ammalorati; approfondimento e successivo ricoprimento della condotta con formazione di piccoli rilevati, tali da non alterare, nè interferire con il naturale deflusso superficiale del corso d’acqua. I lavori saranno eseguiti lungo la sponda sinistra dell’asta torrentizia, ad una distanza dall’asse mediano del Torrente tale da non interferire con il suo deflusso di superficie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.