Travolta sulle strisce pedonali: muore una suora

Suor Flora Di Guglielmo non ce l’ha fatta. La donna di 75 anni è morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali a Roma. L’incidente è avvenuto sabato a largo Brancaccio, in zona Merulana, intorno alle 16. A causa l’incidente un un filippino di 35 anni che si è fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo ai test alcolemici effettuati sul posto. A dare una mano anche i passanti, che hanno assistito al sinistro.

La suora stava attraversando sulle strisce quando è stata travolta dall’auto. Si trovava in via Merulana, pronta a prendere il treno per tornare a Latina. I rilievi sono stati eseguiti dal Gruppo I Trevi della polizia locale che sta svolgendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Suor Flora aveva insegnato per 40 anni all’Istituto Giovanni Merlini di Viterbo. Per questo sono tantissimi i messaggi di ragazzi sui social. Negli ultimi tempi si trovava nella comunità religiosa a Cisterna di Latina.

