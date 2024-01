Tragedia a Corigliano-Rossano: uomo schiacciato da un trattore

StrettoWeb

Tragedia questa mattina nella città di Corigliano-Rossano: un uomo, F.C. di 66 anni, era alla guida di un trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. La terribile vicenda si è verificata in località Apollinara: sul posto sono intervenuti nell’immediato l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso ma, per l’uomo, non c’è stato nulla da fare. Presenti inoltre i Carabinieri del Reparto Territoriale che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire alla dinamica dell’incidente.

