Tiro con l’Arco, successi degli Arcieri Club Lido a Maida: i vincitori

StrettoWeb

Nella palestra comunale di Maida, organizzata dalla locale società sportiva, si è svolta domenica 21 gennaio una gara interregionale di tiro con l’arco valevole per le qualifiche ai campionati italiani indoor di Pordenone del prossimo mese di febbraio. La società del quartiere lido di Catanzaro partecipa all’evento con 7 atleti e a fine competizione porta a casa sette medaglie. A salire sul gradino più alto del podio sono state le ragazze del settore femminile della società.

I vincitori

Oro nella divisione compound per la juniores Vittoria Veneta Chiarella, nella classe allieve Poerio Piterà Anastasia e nella classe ragazze Samantha Falcone. Oro a squadre anche per il trio compound allieve con Poerio Piterà Anastasia, Fabio Ludovica e Canino Letizia. L’argento e la seconda piazza va nella divisione arco nudo seniores a Poerio Piterà Edoardo, nella divisione compound allieve a Fabio Ludovica che si conferma come punteggio nonostante la giovane età. Bronzo per Canino Letizia nella stessa divisione e classe allieve. Buona le prestazione di Valentino Serafino nella divisione olimpica master.

La soddisfazione di mister Piterà

Soddisfatto il Mister Poerio Piterà Edoardo che ha accompagnato i ragazzi e il responsabile del settore giovanile Demasi Pasquale per l’ottima performance dei giovani arcieri. “Il lavoro svolto durante le varie fasi di allenamento dei ragazzi porta sempre ottimi risultati – dice Demasi – abbiamo organizzato e programmato con il tecnico Poerio Piterà Edoardo una serie di appuntamenti societari di verifica e approfondimento dell’attività sportiva, al fine di dare ai nostri allievi sempre maggiori motivazioni e soprattutto supporto tecnico nella loro fase di sviluppo sportivo, anche in prospettiva della stagione outdoor ormai alle porte”.

“Vogliamo ringraziare come sempre i genitori che ci seguono in queste nostre trasferte, Canino Giuseppe, Caterina Milano, Falcone Giuseppe e Garcea Maria che delizia i giovani con ottimi dolci per festeggiare i risultati raggiunti. Presenti all’evento come spettatori e giovani iscritti alla società Club Lido i gemelli Costantino e Francesca Canino. Soddisfatto – continua – anche della presenza di pubblico di Magisano che è venuto a seguire al giovane Falcone Samantha alla sua gara”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.