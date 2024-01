Da terreno confiscato a campo da Paddle: la nuova opera di Tropea

StrettoWeb

L’amministrazione comunale ha dato il via ai lavori per la realizzazione di un campo da paddle in un terreno precedentemente confiscato alla criminalità organizzata. Questa iniziativa si configura anche come un progetto ambizioso di rigenerazione urbana e di promozione dell’attività sportiva nella comunità. L’intervento, finanziato con fondi comunali per un totale di circa € 62.000.000, si propone di recuperare e valorizzare il bene acquisito dall’Ente trasformandolo in uno spazio di aggregazione e promozione della sana attività fisica.

Il nuovo campo da paddle non solo risponde alla crescente popolarità di questo sport, ma anche all’urgente necessità di colmare il deficit di infrastrutture sportive nella città. La carenza cronica di tali strutture è stata riconosciuta dall’amministrazione comunale, che ha intrapreso una serie di iniziative negli ultimi anni per affrontare questo problema.

Già autrice di tre percorsi fitness all’aperto, con un quarto in fase di realizzazione, l’amministrazione ha avviato l’iter per appaltare i lavori del nuovo campo sportivo.

Questo sforzo dimostra un impegno costante nel fornire risposte concrete alle esigenze della comunità e nel trasformare risorse precedentemente sottratte in strumenti per il bene comune. Salvo eventuali intoppi, i lavori dovrebbero concludersi entro l’inizio di marzo, consentendo alla comunità di godere presto di questa nuova struttura sportiva. L’inaugurazione del nuovo campo da paddle rappresenterà anche un passo avanti nella risoluzione del problema della carenza di infrastrutture sportive, dimostrando l’attenzione dell’amministrazione nei confronti dello sport e del benessere della comunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.