Tennis, Jannik Sinner fa la storia! Batte Medvedev e vince gli Australian Open!

E’ storia! E’ storia! E’ storia! Per l’Italia e per lo sport italiano oggi, 28 gennaio 2024, è storia! E’ una data storica. Jannik Sinner è campione di Australian Open. Per la prima volta nella storia, un italiano vince questo torneo. 48 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere un torneo del grande slam di Tennis.

Una partita pazzesca, assurda, incredibile, con la pazza rimonta al russo Medvedev. 3-6 e 3-6 i primi due set a favore del russo. Sinner è un po’ teso, contratto. Ma poi il numero 4 del mondo sale in cattedra e non ce n’è per nessuno. Con due 6-4 la riporta in parità, sul 2-2, e poi va lungo fino al 5-2. Concede il 5-3 e poi chiude definitivamente sul 6-3, entrando ufficialmente nella storia.

