Taurianova capitale del libro 2024, Philene: “è una grandissima occasione”

StrettoWeb

“L’associazione Phîlene plaude e sostiene Taurianova capitale del libro 2024. Con grande entusiasmo annunciamo il nostro supporto a Taurianova come capitale del libro 2024. Questa è una grandissima occasione per il nostro territorio, che ha bisogno di amministrazioni comunali che lavorino per portare i nostri paesi ad avere la possibilità di mostrare il grande potenziale delle nostre comunità“. Lo si legge in un comunicato stampa dell’Associazione Philene.

“Per questo ci complimentiamo con l’amministrazione comunale di Taurianova e ci rendiamo disponibili a qualsiasi forma di sostegno a questa iniziativa. Pensiamo fortemente che la sinergia tra cittadini, associazioni ed istituzioni del territorio possa contribuire alla crescita di cui la Calabria necessita“, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.