La tarantella del Sant’Agata ed Aspromontana arriva a Milano con lo stage di Agata Scopelliti

StrettoWeb

Domenica 21 gennaio, Milano è stata il teatro dello stage di Tarantella del S. Agata ed Aspromontana a cura di Agata Scopelliti, nota a livello nazionale come Insegnante e profonda conoscitrice delle danze Popolari del nostro Paese. La direttrice delle “Danze tradizionali del Centro Sud Italia” ha riscosso enorme successo di partecipazione e di consensi: una giornata di entusiasmo e di gioia per le numerose comitive che hanno ballato per un’intera giornata al ritmo della tarantella della vallata del S. Agata e dei suoni del nostro Aspromonte.

Chi è Agata Scopelliti

Agata è conosciuta in tutta Italia per sua trentennale esperienza nelle danze popolari. Partita dalla sua Cataforio, da qualche anno condivide, in collaborazione con tante Associazioni, le sue esperienze e dirige corsi di danze popolari, compresa la Danzaterapia, un progetto di grande impatto sociale e terapeutico per chi ha difficoltà motorie. Dopo questo suo grande successo in Lombardia, e dopo la pausa Natalizia, dal 1 Febbraio 2024, Agata riprenderà le sue attività presso la Stazione FS di S. Caterina. Il suo laboratorio si svolgerà ogni giovedì alle ore 19.00, per gli avanzati ed i nuovi iscritti.

“La filosofia dell’incontro settimanale nella sede di Incontriamoci Sempre è semplice: aggregazione condivisione. Queste sono le ricette per combattere la solitudine: stare insieme ed in gruppo, aiuta molto a livello psicofisico. Appuntamento con la ripartenza, giovedì 1 febbraio ore 19,00”, si legge nella nota dell’Associazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.