Taormina, inaugurata la nuova Scuola dell’Infanzia a Trappitello | FOTO

“Grande gioia oggi nell’inaugurare la nuova Scuola dell’Infanzia a Trappitello. La dimostrazione concreta di una marcia in più per Taormina“, è quanto afferma il sindaco Cateno De Luca. “Abbiamo lavorato per trovare una soluzione che andasse incontro alle esigenze della popolazione scolastica. L’intervento di riqualificazione ha trasformato radicalmente la struttura, garantendo sicurezza e comfort”, rimarca De Luca.

“La nuova aula multifunzionale e gli spazi esterni rinnovati contribuiranno a offrire un ambiente stimolante per i nostri piccoli. Ringraziamo la preside Carla Santoro per il suo impegno e l’ottenimento di fondi per attrezzature informatiche. Oggi consegniamo una scuola pronta per il futuro dell’educazione“, conclude De Luca.

