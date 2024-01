Sud chiama Nord, il sindaco di Sant’Agata Li Battiati aderisce al partito di Cateno De Luca

StrettoWeb

“Con grande piacere oggi abbiamo ufficializzato l’adesione del Sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Marco Rubino, nella squadra di Sud Chiama Nord. La sua scelta è la conferma che il nostro progetto di buona amministrazione e amore per la Sicilia sta crescendo”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Marco, con la sua esperienza e dedizione, rappresenta i valori di Sud Chiama Nord. Il nostro movimento continua a radicarsi non solo in Sicilia ma anche a livello nazionale. Siamo pronti per le sfide che ci aspettano, consapevoli che la nostra forza è nella collaborazione e nell’amore per la nostra terra“, conclude De Luca.

