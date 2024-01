Sicilia, domenica di tragici incidenti: centauro muore sul colpo, grave una giovane ragazza

StrettoWeb

Domenica di tragici incidenti quella odierna in Sicilia. Due incidenti, uno a Palermo e uno in Provincia di Siracusa, hanno avuto effetti devastanti, con un morto e una ragazza finita in ospedale. Nella notte, a Palermo, un’auto è rimasta incastrata nelle lamiere, da cui è stata estratta una ragazza di 23 anni, trasportata gravemente in ospedale in codice rosso.

In Provincia di Siracusa, sulla strada provinciale Palazzolo-Solarino, un centauro di 35 anni è morto a causa di un incidente con un’altra moto. Impatto fatale, l’altro conducente – ferito – è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.

