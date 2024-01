Sicilia, Dipasquale (Pd): “se passa salva-ineleggibili vado in Procura”

StrettoWeb

“La norma salva-ineleggibili è squallida, creata solo per evitare che alcuni parlamentari perdano il loro status“. Lo ha detto il deputato del Pd all’Ars, Nello Dipasquale, intervenendo in aula nel corso della discussione generale sul ddl di interpretazione autentica a Sala d’Ercole. “Se la legge dovesse passare domattina andrò in Procura – ha aggiunto Dipasquale – per presentare formale denuncia sulla vicenda”.

“Nessuna questione personale con i colleghi – ha precisato il deputato ragusano del Partito democratico -. La maggioranza si fermi“. Dipasquale si è infine rivolto al centrodestra: “State andando oltre, questo è un ddl-vergogna“.

