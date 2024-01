Nuova sfida per la Calabria: nasce a Catanzaro il Dipartimento per la trasformazione digitale

StrettoWeb

“L’apertura a Catanzaro di una sede del Dipartimento per la trasformazione digitale rappresenta una importante sfida per la Calabria e consentirà una ancora più stretta sinergia tra la Regione e la struttura nazionale che ha un ruolo fondamentale per la crescita dei territori attraverso la digitalizzazione, l’efficienza e la crescita della capacità amministrativa. Ringrazio il sottosegretario all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, che ha condiviso e dato seguito alla nostra proposta di realizzare a Catanzaro questo presidio di importanza strategica per istituzioni locali, cittadini e imprese”. È quanto afferma l’assessore regionale con delega alla Transizione digitale Filippo Pietropaolo.

“Nel corso del suo intervento in Cittadella in occasione del Calabria Digital Summit – aggiunge Pietropaolo – il sottosegretario Butti, oltre ad esprimere il proprio apprezzamento per l’ottimo lavoro messo in campo dal Dipartimento regionale, aveva annunciato la volontà del Governo nazionale di affiancare i territori per far sfruttare al meglio le grandi opportunità del Pnrr, ed in particolare quelle offerte dalla transizione digitale. La Calabria sta già lavorando su più fronti, con 95mila interventi relativi ai vari piani per le reti ultraveloci attualmente in lavorazione sul territorio; 28mila civici e 167 scuole già connesse; 96 strutture sanitarie in lavorazione; la digitalizzazione del servizio pubblico per la gestione dei dati in sicurezza sul cloud e per l’interoperabilità delle banche dati, in modo da semplificare le procedure per cittadini e imprese e ridurre i costi”.

“Ci sono 378 comuni calabresi che hanno già adottato pagoPa e l’App IO ed altri 401 hanno avviato il percorso di abilitazione e di migrazione. Poi la grande sfida dell’intelligenza artificiale, che può offrire grandi opportunità professionali per i giovani calabresi e le imprese innovative. Attraverso un rapporto ancora più stretto – conclude l’assessore Pietropaolo – e la possibilità di un continuo confronto con la struttura catanzarese del Dipartimento, possiamo intensificare il nostro lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

