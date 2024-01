Serie D, risultati e classifica: il Siracusa perde e il Trapani prova a scappare

StrettoWeb

Prove di fuga? Più o meno. La clamorosa vittoria in rimonta del Trapani in casa della Vibonese terza (da 2-0 a 2-5) regala ai siciliani un +4 sulla seconda, il Siracusa, sconfitto (e con l’uomo in meno) in rimonta in casa dell’Igea Virtus. E’ il primo stop stagionale per gli aretusei, che adesso vedono il margine dalla vetta allontanarsi. In zona playoff, il Sant’Agata vince in casa del Real Casalnuovo. Non ne approfitta la Fenice Amaranto, che pareggia solo per 1-1 contro il San Luca al Granillo. Pesante sconfitta interna del Locri a Licata (0-3). Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone I, 23ª giornata

Canicattì-Gioiese 3-0

Locri-Licata 0-3

Fenice Amaranto-San Luca 1-1

Sancataldese-Portici 2-0

Vibonese-Trapani 2-5

Akragas-Ragusa 0-2

Igea Virtus-Siracusa 2-1

Real Casalnuovo-Sant’Agata 0-2

Classifica Serie D girone I

Trapani 56 Siracusa 52 Vibonese 49 Real Casalnuovo 36 La Fenice Amaranto 36 Sant’Agata 33 Licata 30 Ragusa 29 Acireale 27 Akragas 26 Canicattì 25 Sancataldese 24 Portici 20 Igea Virtus 20 Locri 19 San Luca 17 (-1) Castrovillari 9 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0

