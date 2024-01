Reggina, Perri evita una clamorosa figuraccia alla Fenice all’87’: col San Luca è solo 1-1 al Granillo

StrettoWeb

La Fenice Amaranto a un passo da una clamorosa figuraccia. Il derby reggino al Granillo contro il San Luca – sotto gli occhi dell’ex Reggina Adejo – finisce soltanto 1-1. Un pari che non serve a niente, alla squadra di Trocini, contro la 14ª in classifica, in piena lotta per non retrocedere. Pari tra l’altro arrivato solo all’87’, con una punizione di Perri. Si evidenziano ancora una volta i grossi limiti davanti della compagine dello Stretto: l’attacco è sterile e non concretizza quanto prodotto. E ora si andrà a Siracusa, seconda della classe.

Le scelte. Trocini lancia dal primo minuto uno dei nuovi arrivato, Lika, e rilancia in porta Martinez dopo diverse settimane in panchina. Non c’è Barillà, squalificato, e l’assenza – come si poteva immaginare – si farà sentire nel corso della sfida, per l’assenza di un trascinatore che più di una volta ha tolto alla squadra le castagne dal fuoco. In panchina Porcino, non al meglio.

La partita. Il copione della partita è chiaro sin dall’inizio: la Fenice prova a fare la gara, il San Luca rimane tutto dietro, stretto e compatto, a difesa del pari. La squadra di Trocini gli spazi li trova comunque e in più di qualche occasione va vicina al pari. A segnare, però, è la squadra ospite, proprio a ridosso dell’intervallo. Ficara spacca via sulla destra e mette in mezzo, dove c’è Pelle, che insacca alle spalle di Martinez. L’intervallo finisce così.

Il San Luca, che aveva già iniziato col baricentro basso, continua – anzi rinforza, ovviamente – a fare le barricate in difesa del vantaggio. E, anche con un po’ di fortuna, riesce a tenere. A salvarla è la traversa, colpita da Mungo (che poi nel finale si fa ammonire e, da diffidato, salterà Siracusa), ma all’87’ non può nulla, quando Perri disegna il pari su punizione. Prevedibile l’assedio finale, con Trocini che nel frattempo aveva già schierato tanti uomini offensivi, ma il risultato non cambia. Al Granillo è 1-1.

Fenice Amaranto-San Luca 1-1, il tabellino

Marcatori: 46’ Pelle, 87’ Perri

Fenice Amaranto (4-3-3): Martinez; Parodi (72’ Marras), Girasole, Kremenovic, Cham (66’ Porcino); Mungo, Salandria (54’ Provazza), Zucco (72’ Rana); Lika, Bolzicco, Perri. A disposizione: Velcea, Ingegneri, Martiner, Dervishi, Simonetta All. Trocini

San Luca (4-3-3): Iannì; Calderone (46’ Caligiuri), Fiumara, Pezzati, Diarrà (64’ Giampaolo); Romero (84’ Bordon), Mazzone, Signorelli; Ficara, Pelle (66’ Krusnauskas), Sofrà. A disposizione: Mittica, Pino, Murdaca, Marte, Schembari. All. Mancini

Arbitro: Francesco Gai di Carbonia. Assistenti: Diego Massa (Carbonia), Nicola Mascia (Cagliari)

Note – Ammoniti: Caligiuri, Mungo, Pezzati, Kremenovic Recupero: 1’pt, 6’st

