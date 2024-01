Reggina, Trocini dopo Fenice-San Luca: “partita difficile da commentare, dobbiamo migliorare”

StrettoWeb

“Partita difficile da commentare, è stata una gara fatta per gran parte nella loro trequarti, con una serie infinita di cross. E’ un peccato non essere riusciti a vincere, abbiamo fatto il massimo. Oggi la palla non voleva entrare. Dobbiamo migliorare, qualcosina ci manca tra caratteristiche e voglia di crederci negli ultimi 16 metri”. Così mister Trocini a Radio Febea al termine del pari al Granillo tra Fenice Amaranto e San Luca.

Il mister ha aggiunto: “se avessimo avuto la fortuna e la bravura di sbloccarla all’inizio, l’avremmo vinta. Prendere il gol a fine primo tempo è stato difficile, ma siamo stati bravi a reagire”. Il tecnico conferma l’accordo a un passo con l’ex Reggina Adejo, oggi presente al Granillo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.