Serie D, clamoroso Trapani: sotto 2-0 a Vibo, vince 2-5!

Quanto accaduto questo pomeriggio nel girone I di Serie D ha del clamoroso. Si è giocato il match tra la terza e la prima in classifica, Vibonese-Trapani, ed è terminato per 2-5. La capolista Trapani – arrivata in Calabria con il proprio jet privato – ha vinto ancora, ma dopo una pazzesca rimonta che vedeva i siciliani sotto per 2-0 a fine primo tempo. Così la compagine del Presidente Antonini mantiene la vetta, minacciata invece dai calabresi in caso di vittoria.

Favetta e Ciotti sono i marcatori della Vibonese tra inizio e fine primo tempo. Nella ripresa, però, si scatenano i granata e l’attaccante Cocco, autore di una tripletta. In mezz’ora il Trapani ne segna cinque, le altre reti sono di Kragl e dell’ex Convitto, passato dalla Calabria alla Sicilia qualche settimana fa. Completa l’opera il rigore parato dal portiere trapanese a Tandara, a risultato comunque ormai acquisito. La squadra siciliana conferma tutta l’incredibile forza. Non è da tutti segnare 5 reti in casa della terza classifica, unica insieme al Siracusa a provare a impensierire i siciliani. Le distanze cominciano ad allargarsi, anche per via della sconfitta del Siracusa. Una vittoria calabrese, invece, avrebbe ovviamente riaperto tutto.

