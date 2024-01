Serie D, c’è chi gli attaccanti li compra: l’annuncio del Trapani. Il Presidente svela la bomba

StrettoWeb

Il Trapani continua a volare nel girone I di Serie D. Ieri ha battuto l’Akragas per 4-1, mantenendo il +4 sul Siracusa, che ha battuto nel finale La Fenice Amaranto. E intanto, proprio mentre alcune squadre faticano davanti, hanno il 4° peggior attacco e un reparto ridotto al lastrico per gli infortuni – e quindi con assoluto bisogno che arrivino attaccanti, e anche di una certa levatura – c’è chi invece gli attaccanti (e anche forti) ce li ha ma decide di prenderne altri. E’ proprio il Trapani. Ad annunciare un nuovo arrivo nel reparto offensivo è il Presidente Antonini, che ha parlato in conferenza stampa.

L’attaccante è l’esperto Mattia Montini, con una grande esperienza in Serie C. “Montini arriverà lunedì o martedì, tutti mi hanno dato un parere positivo all’interno della squadra. Abbiamo già identificato cinque profili per la Serie C e la squadra del prossimo anno avrà la sua spina dorsale in quella che è la formazione odierna. Da imprenditore guardo le statistiche e ad oggi, nello sport, si improvvisa molto. In termini di profit ci sono delle squadre come Atalanta e Udinese che hanno dei progetti a lungo termine che permettono di avere dei bilanci sempre positivi. E’ stato pensato tutto in funzione dell’anno prossimo, per la Serie C, perché non riesco nemmeno a pensare all’ipotesi che non andiamo in C, è impossibile e improponibile”.

Trapani, il Presidente Antonini e la frecciata al collega dell’Akragas

Nel corso della conferenza, non è mancata la frecciata al Presidente dell’Akragas, assente. “Saluto in diretta Graziano e la dirigenza dell’Akragas, accolto con simpatia, tranquillità e serenità, contrariamente a quanto accaduto con noi all’andata. Mi dispiace che non ci sia il Presidente. All’andata mi aveva detto che dovevo imparare a capire come si gestisce una squadra di calcio. Oggi ho saputo con grande simpatia che se ne sta andando. Lo sa talmente bene che le squadre lui le gestisce così. Invito, quando qualcuno vuole insegnare cose agli altri, prima a diventare Professori o Laureati in Fisica Nucleare e poi spiegare agli altri come si gestisce una squadra di calcio”, ha detto Antonini.

Le novità sullo stadio del Trapani

“Per l’acquisizione del diritto di superficie dello stadio siamo in dirittura d’arrivo. Serve una valutazione del valore da parte dell’Agenzia delle Entrate e poi noi faremo un’offerta e acquisiremo il Provinciale per 99 anni. Poi amplieremo lo stadio a 21 mila posti, sarà uno stadio futuristico, completamente chiuso con l’installazione di un impianto fotovoltaico e al suo interno avrà centri commerciali e ristoranti”, ha aggiunto il Presidente, svelando la bomba sul nuovo impianto.

