Serie C, semifinale di Coppa Italia: Catania KO all’andata, il primo round va al Rimini (1-0)

Si sono giocate quest’oggi, 24 gennaio, le semifinali d’andata di Coppa Italia Serie C. In campo anche Rimini-Catania. Primo round ai padroni di casa, che vincono per 1-0 grazie a una rete di Lamesta a fine primo tempo. Gli etnei si giocano la finale nella gara di ritorno al Massimino.

Nell’altra semifinale, identico risultato, con la Lucchese ad avere la meglio di misura sul Padova. Tornando al match Rimini-Catania, da segnalare ancora una volta – l’ennesima volta – il grande amore e calore dei tifosi rossoblu verso la propria squadra. Come si può vedere dalla foto in evidenza, nonostante il mercoledì sera e la Coppa Italia, tantissimi tifosi hanno deciso di seguire la propria squadra.

