Campionato di Serie A di Goalball a Reggio Calabria: ci sarà anche Fratelli d’Italia

StrettoWeb

“Il nostro impegno verso il sociale non si ferma neanche la Domenica. Abbiamo accolto il gentile invito, fattoci dal Presidente della UIC Reggina, il Dott. Armando Paviglianiti, a presenziare ai campionati nazionali di Goalball, una disciplina sportiva praticata dalle persone con disabilità visiva. Come Dipartimento Disabilità di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, non abbiamo esitato un minuto ad accettare questo gentile invito”.

“Con la UIC Reggio Calabria, avevamo già avuto un cordiale incontro nello scorso giugno, quando consegnammo alla stessa associazione una targa per congratularci per la vittoria del campionato nazionale di Torball. Fratelli d’Italia Reggio Calabria, con il Dipartimento Disabilità, sarà sempre accanto ad associazioni come la UIC, che operano per cercare di rendere il più normale possibile la vita alle persone con disabilità”. Così in una nota Fratelli d’Italia annuncia la partecipazione alle gare del campionato di Serie A di Goalball a Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.