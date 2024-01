Sanità in Calabria, medici cubani e Azienda Zero, domani conferenza stampa di Occhiuto

StrettoWeb

Domani, giovedì 1 febbraio, alle ore 10, presso il dodicesimo piano della Cittadella regionale di Catanzaro, si terrà una conferenza stampa sui temi della sanità. Con l’occasione, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, presenterà il nuovo commissario straordinario di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, illustrerà i numeri del concorsone regionale per camici bianchi, e farà un focus sull’ultimo contingente di medici cubani appena arrivato in Calabria.

All’incontro con i giornalisti prenderanno parte, oltre al governatore e al nuovo manager di Azienda Zero, i sub commissari alla sanità, Ernesto Esposito e Iole Fantozzi, il dirigente generale del Dipartimento Salute e servizi socio-sanitari, Tommaso Calabrò, il commissario delle Asp di Catanzaro e Vibo Valentia, il generale Antonio Battistini, e Licia Petropulacos, consulente del presidente Occhiuto per il Pnrr in tema di edilizia sanitaria.

