San Luca-Acireale, che rissa nel finale: intervengono le forze dell’ordine

StrettoWeb

Tra le gare di ieri del 24° turno del girone I di Serie D, anche quella tra San Luca e Acireale, terminata 1-1. Al vantaggio di Pelle ha risposto il pari di Zuppel su rigore in pieno finale. Proprio questo episodio ha scatenato una clamorosa baruffa che ha reso necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine. Già qualche settimana fa, al Granillo, una rissa si era scatenata contro la Fenice Amaranto tra panchina e Tribuna coperta.

Tornando al match di ieri, lo scontro si è acceso tra calciatori e staff delle due squadre, per via dell’episodio che ha portato al rigore concesso agli ospiti. Dopo il penalty, realizzato, l’arbitro ha fischiato tre volte e lì si sono accesi gli animi, con i dirigenti del San Luca direttisi verso l’arbitro a chiedere spiegazioni. Così si è accesa la rissa con la squadra avversaria e il direttore di gara è stato costretto ad espellere il giocatore Pezzati per una gomitata a Palma. Successivamente, per calmare gli animi, sono intervenute le forze dell’ordine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.