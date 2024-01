Salvini inaugura la linea Torino-Ceres e parla di Reggio Calabria: “allentiamo i vincoli per l’Aeroporto dello Stretto”

StrettoWeb

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova linea Torino-Ceres che collegherà l’Aeroporto di Torino e il centro Città in 30 minuti. Alla partenza del primo treno era presente il vicepremier Matteo Salvini: “Assurdo fermare i treni. Penso alla Tav ma anche al treno Napoli-Bari. Il collegamento aeroporto-Città è assolutamente fondamentale per Rfi. Pochi giorni fa ero a Venezia per lo stesso motivo, tra qualche giorno saremo ad Orio sempre per questo collegamento, c’è in progetto Olbia, si allentano i vincoli con Reggio Calabria. Siamo però all’assurdo di aerei e collegamenti stradali non coinvolti nel Pnrr. Oggi siamo ad un’inaugurazione non ideologica. Non ci sono ponti o ferrovie di destra o di sinistra. La tutela dell’ambiente deve andare di pari passo con il diritto dell’uomo di vivere e lavorare. Oggi in un’altra Città Italiana c’è un dibattito: a Bologna si viaggia solo a 30 all’ora e ‘si sentirà meglio il canto degli uccellini’ si dice. Mi sembra assurdo multare uno che va a 36 all’ora. Anche il blocco al 2035 dei motori endotermici è una follia a cui dovremo porre rimedio”.

Mentre il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha sottolineato che questa nuova ferrovia “è un’opera molto attesa che risponde a tre diverse esigenze. Garantisce il collegamento diretto tra il centro della città e il suo aeroporto, cosa che avviene in tutte le grandi città turistiche del mondo e rappresenta una patente turistica per questo territorio, oltre che un servizio per i torinesi che devono raggiungere l’aeroporto e che ora possono farlo ogni 30 minuti. La nuova ferrovia collega poi, con l’aeroporto, il Sud del Piemonte, e in particolare le aree Unesco, grazie a due linee del servizio ferroviario metropolitano. E segna infine il ritorno del treno tra le Valli di Lanzo e il capoluogo, rispondendo a un’esigenza di mobilità di migliaia di persone“.

L’ad di Rfi Gianpiero Strisciuglio ha sottolineato che “questa è un’azione fondamentale del piano di sviluppo. Parliamo dell’integrazione delle linee nazionali con le reti regionali. L’acquisizione del ramo d’azienda Piemontese di Gtt rientra in questa strategia. Abbiamo assorbito 110 risorse e avviato lavori per circa 200 milioni di euro. Investimento per potenziare e adeguare la rete agli standard europei, a cui si aggiungono gli investimenti della Regione Piemonte. Un esempio positivo di collaborazione tra istituzioni”, ha continuato l’ad di Rfi.

Infine, il sindaco della Città Metropolitana di Torino Stefano Lo Russo ha spiegato che “oggi è un giorno importante in cui inauguriamo un collegamento atteso da tempo, che sarà prezioso per garantire gli spostamenti di torinesi e turisti da e per l’aeroporto. Avremo anche l’occasione per fare il punto sull’avvio di un’altra infrastruttura davvero importante per la città, la linea 2 della metropolitana. Torino è entrata in una fase di espansione ed è sempre più attrattiva“, ha concluso.

