Rugby, bellissima giornata di sport a Vibo Valentia con 120 ragazzi da tutta la Calabria

Bellissima giornata di sport – domenica 28 gennaio a Vibo Valentia – organizzata dalla società Meta Rugby. Circa 120 ragazzi dai 6 ai 15 anni, provenienti da tutta la Calabria, si sono confrontati in varie competizioni divisi per categoria. Nell’occasione sono stati organizzati anche degli allenamenti di selezione under 14 e 16 diretti dai tecnici Gaito, Russo e Poma. Da Reggio Calabria sono partiti 43 ragazzi con il pullman messo a disposizione dal XII° Reparto Mobile di Reggio Calabria accompagnati dal Presidente Aldo Rositano e dal vice Leandro Riso con al seguito alcuni genitori.

La Polizia di Stato, con il proprio gruppo sportivo “Fiamme Oro”, assieme alla Federazione Italiana Rugby, da qualche anno promuovono il progetto “Rugby è Legalità” negli istituti comprensivi. A Vibo era presente anche una delegazione dell’Istituto Comprensivo “Alvaro-Scopelliti” diretto dalla dirigente prof.ssa Adriana Labate. I ragazzi, accompagnati dal loro insegnante Aldo Rositano, hanno giocato con la Scuola “Spirito Santo” di Cosenza e con la “Scuola Rugby Cosenza” con la formula del Tag-Rugby. Grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, a fine manifestazione il fatidico terzo tempo conclude una giornata fantastica accompagnata da un sole primaverile.

