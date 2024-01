Che confusione al Centro, Rotondi e Cuffaro litigano sul simbolo della Democrazia Cristiana

StrettoWeb

Che caos al Centro con una lite durissima tra Totò Cuffaro e Gianfranco Rotondi sul simbolo della Democrazia Cristiana. “Non ho la pretesa di essere la Dc ma quella di aver fondato 20 anni fa un partito politico la cui autorizzazione è stata data dai rappresentanti legali della Dc”, dice da un lato Rotondi. Ma Totò Cuffaro non è dello stesso parere: “lui ritiene di averla ricevuta in eredità? Noi sosteniamo di essere la Dc in continuità con l’ultimo congresso”.

Questa diatriba potrebbe addirittura far rimandare le elezioni regionali in Sardegna visto che, a fine dicembre, Totò Cuffaro per la Dc e Mario Adinolfi per il Popolo della Famiglia avevano trovato un accordo in vista delle elezioni regionali.