Ritorna a Reggio Calabria il Campionato di Serie A di Goalball: buon momento per la Reggina

Momento importante e felice per l’A.S.D. “REGGINA UIC”, l’Associazione sportiva dei non vedenti che da ben 29 anni anella successi prestigiosi nei più svariati campi delle discipline sportive, con l’obiettivo di favorire anche e soprattutto l’autonomia personale e l’inclusione sociale dei non vedenti. La squadra di Goalball, iscritta alla FISPIC/CIP, che milita in Serie A, si presenta all’ultimo appuntamento nella città di Reggio Calabria, occupando il secondo posto in classifica, una posizione sicuramente significativa.

Giorno, orario e luogo dell’ultima fase di Serie A di Goalball

Questo ultimo “Concentramento” del Campionato, articolato in due giornate con la partecipazione di 7 squadre, si svolgerà a Reggio Calabria, sabato 27 gennaio 2024 dalle ore 09.00 alle ore 19.00 circa, e domenica 28 gennaio 2024 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 circa, presso l’impianto Sportivo Del Liceo Scientifico “A. Volta” sito in via Modena S. Sperato (Rione Modena). I nostri ragazzi si impegneranno al massimo, per fare bene e puntare al miglior risultato possibile. Ricordiamo con orgoglio che, la nostra compagine lungo il suo percorso sportivo, ha conquistato nella disciplina del Goalball ben 4 scudetti. I quattro incontri della “A.S.D. REGGINA UIC”, si svolgeranno come da calendario:

sabato 27/01/2024 – ore 09,00, ore 13,00 e ore 16,00;

domenica 28/01/2024 – ore 09,00.

