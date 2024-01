Ripristino della pavimentazione stradale, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Previsti provvedimenti viabili per interventi di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in tratti della via Adolfo Celi a Messina e di strade ad intersezione con la stessa via Celi. Pertanto nei tratti predetti vigeranno dalle ore 8 di giovedì 25 sino alle 8 di sabato 27 gennaio divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dai lavori. Istituito inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia per un tratto di 60 metri di lunghezza e garantito il transito veicolare in corrispondenza delle aree di intersezione, provvedendo ad eseguire i lavori per fasi.

Istituiti spazi e stalli di sosta in un tratto del corso Cavour e in via Contesse

Istituiti uno spazio di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, riservato esclusivamente agli autocarri, e otto spazi di sosta riservati a ciclomotori e motocicli sul lato ovest (lato monte) di corso Cavour, nel tratto a nord dell’intersezione con via San Cristoforo. Alle operazioni di carico e scarico merci, all’interno dello stallo di sosta, saranno riservate, esclusivamente, le fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti. Disposto anche uno stallo per la sosta di veicoli a servizio di persone disabili sul lato sud di via Contesse, in prossimità del numero civico 10.

Istituzione/ripristino del divieto di sosta nella piazzola di via del Santo

Stabilita l’istituzione/ripristino del divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in tutta l’area della piazzola di via Del Santo, antistante l’accesso della discenderia della galleria RFI dei monti Peloritani. Provvedimento adottato per evitare la sosta irregolare e rendere più agevole l’accesso.

