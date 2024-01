Ripepi: “Scanzi e Baccellieri mi insultano per portarsi a casa la pagnotta. E sull’Autonomia differenziata…”

StrettoWeb

Nuova diretta social per Massimo Ripepi, candidato sindaco di Reggio Calabria con Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi. Il consigliere comunale si rivolge ancora ad Andrea Scanzi e Gianni Baccellieri: “come già detto ieri, i due non sono buffoni, ma solo attori e commercianti e devono portarsi a casa la pagnotta”. “Una cosa mi è dispiaciuta: il fatto che Baccellieri si è scagliato contro la mia comunità dicendo un sacco di falsità. Attaccate me ma tenete fuori loro. Cacciato da Fratelli d’Italia? E’ una falsità”, evidenza Ripepi. “Tra poco apriremo la segreteria politica: sarà un luogo aperto per confrontarci. Tutti noi vogliamo combattere per salvare la città. Il nostro è un progetto serio e lo abbiamo fatto capire a tutti sabato con il grande evento del Cilea”, sottolinea Ripepi.

“L’Autonomia differenziata? Il Governatore della Campania De Luca, che stimo, ha ragione: il Sud sarà completamente tagliato fuori. Sfido in un confronto pubblico Tilde Minasi e Francesco Cannizzaro che hanno detto sì all’autonomia. Irto? E’ contro, ma perchè prende ordini du tutto dal Pd”, conclude Ripepi.

