Ripensare la memoria tra Shoah e nuovi genocidi

Questa “sera, 29 gennaio 2024, alle ore 20.00, presso lo Spazio Open libreria, in via Filippini 5, avremo ospite del nostro Rotary Club: Gabriele Nissim. Giornalista e saggista (per il Giornale, il Corriere della Sera e Il Mondo), ha realizzato documentari per Canale 5 fondatore e presidente della fondazione Gariwo, onlus che si occupa della ricerca delle figure esemplari dei Giusti, che ha promosso la campagna che ha portato alla proclamazione della Giornata europea dei Giusti“. E’ quanto riporta una nota stampa del Rotary Club Reggio Calabria Sud.

Nominato nel 2018 dal presidente francese Macron Cavaliere dell’Ordine Nazionale al Merito e nel 2021 commendatore della Repubblica dal presidente Mattarella.

Tra i suoi libri: Ebrei invisibili (con Gabriele Eschenazi, Mondadori 1995), L’uomo che fermò Hitler (Mondadori 1998), Il Tribunale del Bene (Mondadori 2003), Una bambina contro Stalin (Mondadori 2007), La bontà insensata (Mondadori 2011), La lettera a Hitler (Mondadori 2015) e Il bene possibile (Utet 2018), Auschwitz non finisce mai. La memoria della Shoah e i nuovi genocidi (2022) Rizzoli

Antonio Salvati, magistrato, autore di “Pentcho”, romanzo che ha tratto spunto dalla storia, vera, di 520 ebrei in fuga dal nazismo, verso la Palestina, ma approdati, dopo varie peripezie, in Calabria e internati nel campo di concentramento di Ferramonti.

