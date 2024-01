Reggio Calabria: all’Università Mediterranea arriva Demoday, un evento sull’innovazione | INFO

StrettoWeb

Mercoledì 24 gennaio 2024, alle ore 9:00, alla Cittadella Universitaria Sala Atelier dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si svolgerà l’evento Demoday organizzata dall’HUB dell’Ecosistema dell’Innovazione della Calabria e della Basilicata Tech4You scarl e volto a far conoscere le soluzioni innovative ed risultati della ricerca del progetto. L’evento sarà momento di incontro per imprenditori, investitori, istituzioni, ricercatori e professionisti dell’innovazione. Un’opportunità per intercettare le tendenze emergenti della digital transformation e costruire nuove connessioni tra gli stakeholder dell’innovazione anche alla luce dei prossimi Bandi a Cascata che saranno emanati da tutti gli Spoke afferenti al progetto.

Il Demoday sarà, altresì, l’occasione per entrare in contatto con le startup già selezionate nell’ambito della call Tech4You, Empowering Possibilities che ha permesso di identificare e supportare le idee e le giovani imprese più promettenti, guidandole in un articolato percorso di incubazione. Obiettivo principale di questo processo è trattenere e/o attrarre nuovamente talenti al Sud, contribuendo a contrastare il fenomeno del brain drain. Sarà infine un’occasione per connettere gli spin-off universitari ed i partecipanti alla Start cup 2023 all’Ecosistema Tech4You e al mondo degli investitori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.