Reggio Calabria, tensione in Consiglio Metropolitano. Minicuci a Falcomatà: “sei un ignorante funzionale”

Si è svolto oggi il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Un solo punto all’ordine del giorno, ovvero il DUP. Al termine della seduta è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026. Un consiglio ad “alta tensione“, viste le scintille tra il sindaco e il consigliere Antonino Minicuci. Il tutto è nato dalle domande poste dal consigliere di minoranza durante il suo intervento, riprese poi da Armando Neri. Domande rivolte al sindaco e alle quali non sono state fornite risposte concrete.

Anzi, il sindaco, come si può vedere dal video in streaming postato su YouTube, ha invitato il consigliere Minicuci a fare richiesta agli atti per dissipare i propri dubbi. Quest’ultimo, non potendo più da regolamento fare altri interventi (ne era previsto uno a testa) ha deciso di intervenire in dichiarazione di voto, opponendosi all’approvazione del documento.

“Mancanza di prospettiva politica”

“Non c’è nulla relativamente agli obiettivi economici, finanziari e gestionali e di servizio per le società partecipate. Non c’è nulla sul Ponte sullo Stretto e sul collegamento dello strumento urbanistico di pianificazione con i dati di bilancio. Non c’è nulla in merito alla programmazione di personale. Si fanno solo chiacchiere. Avevamo chiesto di fare un confronto su Dup, Bilancio e Rendiconto. Non si vuole istituire una commissione“, ha chiosato Minicuci.

Come un fiume in piena il consigliere ha accusato l’amministrazione Falcomatà di “mancanza di prospettiva politica“. “Si vogliono limitare gli interventi con un’arroganza di un sindaco di cui è già stato detto tutto nel documento del Partito Democratico, arrogante, presuntuoso e antidemocratico. Altro che fascismo sull’autonomia differenziata – ha esclamato Minicuci –, non sa nemmeno, ignorante funzionale, cosa sia l’autonomia differenziata“.

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria rischia di diventare un “mero organo di ratifica”

Denuncia dunque Minicuci la mancanza di agibilità democratica in Consiglio e parla di lavori condotti in maniera dittatoriale. Il rischio, ha chiosato Neri durante il suo intervento, è che il Consiglio Metropolitano si trasformi “in mero organo di ratifica“.

